Seit diesem Jahr in der Hannover-Szene aktiv: Die Indie-Punk-Band Modell Bianka stellt ein neues Musikvideo und ein Demo vor.

Brettspiele und Bauklötzchen

Modell Bianka aus Hannover stellen „Eskapieren“ vor

30. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Jonas Völpel

Modell Bianka ist eine neue Indie-/Alternative-Punk-Band aus Hannover, die ihren Stil auf Facebook auch mit „Lovepunk“ beschreibt. Vor wenigen Tagen hatte das Musikvideo zu ihrem Song „Eskapieren“ Premiere, ein erster Eindruck von ihrem Demotape „Demosaurus“, das am kommenden Mittwoch erscheinen soll. Für das Video sind Modell Bianka in einen Boxring gestiegen. Für Dezember sind wieder Live-Gigs in Hannover und Hildesheim in Planung.