Obwohl der offizielle Veröffentlichungstermin ihres Debütalbums erst im Januar ist, wollen Beardless bereits am heutigen Abend in der Strangriede Stage in Hannover einige der neuen CDs dabei haben.

Neuer Song und erste Alben im Gepäck

Beardless stellen heute „Holy Moly“ in Hannover vor

27. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Lukas Gruenke

Bereits Anfang dieses Monats konnte man hier auf Rockszene.de über die aktuellen Pläne der Punkrock-Band Beardless aus Osnabrück lesen, die hier in Hannover viele wahrscheinlich noch unter ihrem vorherigen Namen Halfway Decent kennen dürften. Nun gibt es Handfestes zu berichten: Das Debütalbum der Band wird den Titel „Holy Moly“ tragen und im Januar erscheinen. Kürzlich wurde mit „I Don´t Care“ der erste Song daraus veröffentlich. Beim heutigen Konzert von Beardless in der Strangriede Stage in Hannover, dürfte es für Fans vor Ort schon erste CDs vorab geben.

Das Osnabrücker Punkrock/Post-Hardcore-Trio ist schon seit einigen Jahren aktiv, spielte auch schon einige Shows in Hannover, ob im Béi Chéz Heinz, als support für The Flatliners im LUX, beim Strangriede-Open-Air, auf dem Fährmannsfest und einigen anderen Gelegenheiten.



Nach EP-Veröffentlichungen wurde es Zeit für das erste komplette Album, das Debüt. Dieses wird den Titel „Holy Moly“ tragen und soll am 12.Januar 2018 über Fond Of Life Records in den Handel kommen. Letzen Mittwoch wurde bereits der erste Song daraus –„I Don´t Care“ der Öffentlichkeit vorgestellt.



Am heutigen Freitagabend starten Beardless in der Strangriede Stage ihre aktuelle Tournee und kündigen ihren Fans an, bereits bei den aktuellen Konzerten einige CDs des Debütalbums am Merchandise-Stand anbieten zu können, also noch vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin.



Auf der aktuellen Tour werden Beardless von der Band The Lamplighters begleitet. Das Konzert am heutigen Freitagabend in der Strangriede Stage in der Nordstadt beginnt gegen 21 Uhr, Einlass ist ab 20.00 Uhr und der Eintritt für die Show ist kostenlos.