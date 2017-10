Ist im November mal wieder in Isernhagen in der Blues Garage zu Gast: Popa Chubby kommt mit seinem neuen Album "Two Dogs" auf Tournee.

Mit neuen Songs in Isernhagen

Popa Chubby kommt mit „Two Dogs“ in die Blues Garage

26. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Harrison O´Brian

Seit nunmehr 25 Jahren ist Ted Horowitz als Popa Chubby unterwegs und für sein stürmisches, kraftvolles wie inbrünstiges Gitarrenspiel bekannt. Er spielt den Blues rockig und ist dabei doch nicht innerhalb eng gesteckter Genre-Grenzen einzuordnen. Am morgigen Freitag kommt sein neues Studioalbum „Two Dogs“ auf den Markt mit es ab dem 9.November auf eine ausgedehnte Europa-Tour geht. Wenn Popa Chubby in Hannover, respektive der Region Hannover Halt macht, dann ist er mittlerweile Stammgast in der Blues Garage in Isernhagen. Hier wird am 17.November auf der Bühne erwartet. Als support ist Dave Keyes mit von der Partie.

Popa Chubby gilt als Überlebenskünstler. Er ist in den Straßen New Yorks aufgewachsen und wird durch den kantingen, urbanen Sound der Metropole geprägt. Erste Gigs spielte er einst als Gitarrist in der dortigen Punkszene. Auf Basis des Blues musiziert Popa Chubby durchaus facettenreich. Er selbst beschreibt seine Musik als eine Mischung aus „The Stooges meets Buddy Guy“, „Motörhead meets Muddy Waters“ und „Jimi Hendrix meets Robert Johnson“.



Am morgigen Freitag bringt Popa Chubby sein neues Studioalbum „Two Dogs“ heraus. Experten sehen in dieser Platte das vielleicht persönlichste Werk des Musikers. Wie es sich für einen Vollblutmusiker gehört, wird Popa Chubby „Two Dogs“ im Rahmen einer Europa-Tournee live vorstellen und bei den Shows auch Klassiker aus seinem großen Repertoire auf die Bühne bringen.



Die Konzertreise führt ihn zu insgesamt 19 Konzerten in Deutschland, in den Niederlanden, in der Schweiz, in Belgien und in Frankreich.



Im Raum Hannover ist Popa Chubby am 17.November in Isernhagen in der Blues Garage zu sehen und zu hören. Im Vorprogramm wird er von Dave Keyes unterstützt, der den Abend musikalisch eröffnen wird.



