Der Blues-Rock-Musiker Marius Tilly kündigt für Ende Januar 2018 ein neues Album an. Bereits am 19.Dezember ist Tilly mit seiner Band in Hannover im Café Glocksee zu Gast.

Mutiger, tiefgründiger, ernster

Marius Tilly mit neuen Songs bald in Hannover

24. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Thomas Plaga

Wichtige musikalische Wurzeln hat Marius Tilly, Sänger, Gitarrist, Songschreiber und Namensgeber seiner eigenen Drei-Mann-Band im Blues und Blues-Rock. Einflüsse und Elemente aus Punk, Soul und Psychedelic-Rock sind zuweilen auch auszumachen. Seit seinem Debüt im Jahr 2012 hat Marius Tilly zuletzt die Schlagzahl erhöht. Nach zwei weiteren Alben im Jahr 2015 und 2016 kommt im Januar 2018 mit „Words From The Wilderniss“ wieder ein neues Werk des aus dem Ruhrgebiet stammenden Musikers auf den Markt. Im Dezember wird Tilly mit seiner Band in Hannover in der Glocksee erwartet.

Die zwölf Songs auf „Words From The Wilderniss“ sollen mutiger, tiefgängiger und ernster sein, als auf dem 2016er-Vorgänger-Album „Nebula Rising“. „Wagemutige Arrangements“ und „bislang ungehörte Sounds“ sollen laut einer aktuellen Medienmitteilung ebenfalls prägnant für die neue Platte sein, die am 26.Januar 2018 auf den Markt kommen soll.



In Hannover können Interessierte sicher den einen oder anderen neuen Song bereits beim Konzert von Marius Tilly am 19.Dezember im Rahmen der Live-Reihe Ruby Tuesday im Café Glocksee hören. Seit diesem Jahr sitzt mit Hanser Schüler ein neuer Musiker am Schlagzeug, am Bass agiert weiterhin Benjamin Oppermann, Marius Tilly selbst singt und spielt Gitarre, eine klassische Trio-Besetzung also.



Im Frühjahr 2018 soll eine ausgiebige Tournee durch Deutschland und die Niederlande folgen.