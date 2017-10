Dock 54 sind am 17.November live zu Gast bei der Herri-Musiknacht im Béi Chéz Heinz.

Heimatzoo feiert mit

Special zur Herri Musiknacht im November

24. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): M.A. Streit

Nachdem die September-Ausgabe der Herri-Musiknacht in Hannover im Café Glocksee über die Bühne ging, ist die nächste Live-Party am 17.November wieder im Béi Chéz Heinz angesetzt. Die Herri-Musiknacht im November wird mit dem Zusatz „featuring Heimatzoo Festival“ laufen. Live dabei wird die Schunkelpogo-Band Dock 54 und Rap-Rock-Kollektiv Rückendeckung sein.

Bei der Herri-Musiknacht am 17.November im Béi Chéz Heinz wird dem Heimatzoo Festival in Grindau/Schwarmstedt eine besondere Ehre zuteil. Das Heimatzoo Festival ist traditionell auch mit der Hannover-Szene und mit dem Präsentator der Herri-Musiknacht, der Privatbrauerei Herrenhausen in Hannover, verbunden. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des ehrenamtlich organisierten Festivals auf dem ehemaligen Gelände des Heimatzoos in Grindau sollen alle Einnahmen der Herri Musiknacht im November in das Festival im nächsten Jahr fließen.



Für den Abend am 17.November im Béi Chéz Heinz wurden die Schunkelpogo-Band Dock 54 und das fünfköpfige Rap-Rock-Kollektiv Rückendeckung verpflichtet, um für Party-Spaß und Stimmung zu sorgen. Beide traten bereits in der beim Festival in Grindau auf und so soll der inhaltliche Brückenschlag gelingen.



Karten für die Herri Musiknacht sind im Vorverkauf erhältlich. Die Türen des Café Glocksee sollen am 17.November um 19.30 Uhr öffnen, der Beginn ist für 20.30 Uhr vorgesehen. Rundherum gibt es die für die Musiknächte üblichen und bei vielen Besuchern beliebten Specials wie Begrüßungsgetränk und Freigetränke-Spiele während der Shows der beiden Bands.



Wer hinsichtlich der Festival-Saison schon sehr früh planen will oder muss: Das Heimatzoo-Festival ist im kommenden Jahr für das Wochenende 10.-12.August 2018 terminiert.