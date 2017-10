Brachten fast das ganze MusikZentrum zum Tanzen: Fréros gewannen mit Dub, Reggae, Drum´n´Bass, Ska angereichert mit Metalexplosionen das local heroes Landsfinale in Hannover.

Ein bisschen Wärme in die Welt bringen

Fréros gewinnen local heroes Landesfinale in Hannover

23. Oktober 2017, Von: Tobias Lehmann, Foto(s): Tobias Lehmann

Mit einer überzeugenden Mischung aus Dub, Reggae und Metal hat die Band Fréros aus Oldenburg das local heroes Landesfinale am Sonnabend im MusikZentrum gewonnen. Platz zwei gab es für den deutschsprachigen Indie-Pop von Tom Schreibers Blume. Die Musiker der Progressive-Pop-Band Emerson Prime durften sich über den dritten Platz freuen. Fast 300 Besucher verfolgten und feierten mitunter die Shows der insgesamt acht Bands. Unabhängig von der Gesamtplatzierung wählte eine Jury die Bands Fréros, Tom Schreibers Blume und Carry The Fire für die diesjährige Bandfactory Niedersachsen im November aus.