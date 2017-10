Rocken und helfen

Benefizkonzert mit sieben Bands in Mellendorf

23. Oktober 2017, Von: Redaktion

Ein besonderes Benefizkonzert, das bereits im Vorfeld prominente Unterstützung bekommt, ist für den 25.November im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf in der Wedemark angekündigt. Sieben Bands aus der nördlichen Region Hannover spielen ein Konzert zugunsten der Kinder des Kinderpflegeheims Mellendorf. Live dabei sind unter anderem Staub, Necessary und Wiltwexel. Populäre Bands und Künstler wie Rammstein, Nena, Oliver Kalkofe und Heinz Rudolf Kunze haben handsignierte Alben oder andere „Schätze“ für eine Tombola gestiftet. Auch die Blues Garage in Isernhagen und Sennheiser zählen zu den Unterstützern der Benefizveranstaltung.

Unter dem Motto „Rock´n´Help“ werden am 27.November ab 16.00 Uhr sieben Rockbands aus Hannover und der nördlichen Region im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf auf der Bühne erwartet. Organisiert wird das Benefizkonzert mit großer Tombola von den beiden Musikern Ralf Thom (Staub) und Mario Beck (Wiltwexel) sowie Mirja Finke (PR für die Band Stark Strom).



Für das Konzert, bei dem die Bands Staub, Stark Strom, Necessary, Wiltwexel, Waterpistol Drive By, Forward und Fourhead auftreten sollen, wird Eintritt in Form einer Spende von 2 Euro genommen.



Die Veranstaltung soll den Kindern des Kinderpflegeheims Mellendorf zu Gute kommen. Für die Versteigerung und Tombola bei diesem Benefizkonzert, haben viele Unternehmen ihre Unterstützung zugesagt und prominente Bands und Künstler Preise gestiftet. Sennheiser etwa Kopfhörer, die Blues Garage Eintrittsgutscheine, Rammstein, Nena und Oliver Kalkofe handsignierte CDs oder Album-Pakete. Heinz-Rudolf Kunze hat eine Lederjacke gestiftet.



Weitere Details und ständig aktualisierte Informationen findet man auf der Facebook-Präsenz von „Rock´n´Help“ (Link siehe unten in der Infobox).