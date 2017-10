Sänger, Multiinstrumentalist, Komponist und Produzent Roland Loy bietet am 2.November erstmals ein individuelles musikalisches Bandcoaching an.

Musikalisches Bandcoaching mit Roland Loy

Premiere bei der PPC Music Academy am 2.November

20. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Pressefreigabe

Die PPC Music Academy in Hannover bietet am 2.November erstmals ein musikalisches Coaching für eine Band an. Unter der Leitung von Sänger, Multiinstrumentalist, Komponist und Produzent Roland Loy wird über drei Stunden mit einer Band individuell an möglichen „Baustellen“ wie Timing, Zusammenspiel, Songarrangement und Gesang gearbeitet. Eine Backline kann nach Absprache von PPC gestellt werden. Interessierte Bands können sich ab sofort für diesen neu konzipierten Kurs anmelden.