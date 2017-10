Außergewöhnliches Sammlerstück

Boxset des Queen-Albums „News Of The World“ kommt

20. Oktober 2017, Von: Redaktion

Die Auflage von Jubiläumsausgaben besonders populärer und erfolgreicher Alben der Rockgeschichte ist derzeit offensichtlich sehr beliebt. Jubiläums-Editionen und Album-Boxen werden meist mit reichlich Zusatzmaterial und Raritäten ausgestattet. Jüngst hatten unter anderem die Eagles ihre 40th Anniversary-Edition zu „Hotel California“ angekündigt, nun kommen Queen mit einem Boxset ihres 1977er-Welterfolg „News Of The World“, welches sich als außergewöhnliches Sammlerstück entpuppt und das wohl auch einige absolute Analog-Vinyl-Spezialisten besonders interessieren dürfte.

Der Rahmen zum Queen-Album „News Of The World“, das im Herbst 1977, also vor ziemlich genau 40 Jahren erstmals in den Handel kam, ist mindestens Fans der britischen Rockband bekannt. Das grüne Plattencover mit dem Roboter und Queen-Hits und Klassiker wie „We Will Rock You“, „We Are The Champions“, „Spread Your Wings“, „Sheer Heart Attack“ oder „Get Down Make Love“. Ein Fan-Favorit ist auch der Song “It´s Late”, den die Band aber nur sehr selten im Live-Programm hatte.



In dem am 17.November erscheinenden Boxset befindet sich –und das ist keine Überraschung- das Original-Album. Zusätzlich gibt es zwei CDs mit erst kürzlich aufgetauchten Raritäten aus Archiven inklusiver einer „alternativen“ Version des Albums mit dem Titel „Raw Sessions“.



Als „absolut herausragend“ angepriesen wird ein analoger Re-Cut der Original-Vinyl-Schallplatte, direkt von den ungemasterten, analogen Master-Mix-Tonbändern. Für Spezialisten stellt dies wohl einen besonderen Sammlerwert da.



Zusätzlich liegen der Box Poster und ein 60-seitiges Buch mit vielen, zuvor noch meist unveröffentlichten Bildern und Fotos der Band bei.



Das „News Of The World“-Boxset soll sowohl für „Gelegenheitsfans“ als auch für „Queen Fanatiker“ einen „absoluten Genuss“ darstellen, heißt es in einer offiziellen Medieninformation.