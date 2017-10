Thrash-Metal-Dreier: Hammercult (Foto), Cripper und Daily Insanity spielen am 21.Oktober im LUX. Wir verlosen Plätze auf der Gästeliste.

Thrash-Metal-Dreier um Hammercult und Cripper

Wir verlosen Freikarten für die Show am Samstag im LUX

19. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Pressefreigabe

Übermorgen, am Samstag, dem 21.Oktober öffnet der Musikklub LUX am Schwarzen Bären in Hannover zu einem Abend für Anhänger des Thrash-Metal. Drei Bands bilden das Line-Up: Hammercult aus Israel, Cripper aus Hannover und die noch verhältnismäßig neue Berliner Band Daily Insanity. Wir verlosen unter unseren Leserinnen und Lesern Freikarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste. Mehr dazu in diesem Artikel.

Für eingefleischte Thrash-Metal-Fans könnte der kommende Samstagabend im LUX in Hannover zu einem Fest werden. Im Rahmen der „Rotten and Poor Stage Kill“-Tour 2017 werden übermorgen die Bands Hammercult, Cripper und Daily Insanity auf der Bühne erwartet.



Für diese Show am Samstag, dem 21.Oktober im LUX in Hannover verlost Rockszene.de 3 x 2 Freikarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste.



Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, muss folgende Preisfrage richtig beantworten:



Bei welcher hannoverschen Metal-Band steht Cripper-Sängerin Britta ebenfalls als Frontfrau am Mikrofon?



a) Scarnival

b) Critical Mess

c) Incensus



Die richtige Antwort a), b) oder c) geht bis zum morgigen Freitag, 20.Oktober, 14.00 Uhr (Einsendeschluss), per E-Mail an die Adresse redaktion (ät) rockszene.de. Bitte Vor-und Nachnamen nicht vergessen. Im Anschluss an die Auslosung benachrichtigen wir die Gewinner direkt per E-Mail. Eure Angaben werden von uns ausschließlich im Zusammenhang mit der Abwicklung dieser Verlosung verwendet.



Darüber hinaus sind für das Konzert mit Hammercult, Cripper und Daily Insanity noch Karten im Vorverkauf erhältlich. Weitere Infos gibt es unter anderem über den örtlichen Veranstalter Living Concerts.