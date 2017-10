Die Musiker der hannoverschen Band High Fidelity, hier bei einem Auftritt in der Glocksee, verbindet eine langjährige Freundschaft und die Liebe für handgemachte, einfache und melodische Gitarrenmusik.

Mit einer Prise 70er-Westcoast-Sound

Neue Hannover-Band High Fidelity kommt voran

17. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): China Hopson

Wer die hannoversche Musikszene ein wenig intensiver verfolgt, dem könnte in den vergangenen Wochen die Band High Fidelity aufgefallen sein. Dahinter verbergen sich vier Musiker, die bereits zu Schulzeiten zusammen wirkten. Tom Wisniewski, einigen sicher als Sänger und Gitarrist der Alternative-Blues-Rockband Kneeless Moose ein Begriff, hat zusammen mit Gitarrist Moritz Haak die frühere Band reaktiviert. Musikalisch sind High Fidelity zwischen Blues, Folk, Americana und Pop unterwegs. Man spielt melodische Songs mit einer Prise 70er-Jahre-US-Westcoast Sound.

Neben Tom Wisniewski und Moritz Haak gehören Bassist Nils Meyer und Schlagzeuger Sven Braun zur Band. Die Musiker verbindet die Liebe zu handgemachter Gitarrenmusik. In Hannover machen High Fidelty seit ein paar Monaten immer mehr auf sich aufmerksam. Man trat im Rahmen der diesjährigen Fête de la Musique auf, absolvierte eine support-Show für die skandinavische Band Black River Delta in der Glocksee und teilte kürzlich die Bühne mit der hannoverschen Post-Rock-/Alternative-Metal-Band From Willows in der Strangride Stage.



Großen Einfluss auf die Mitglieder von High Fidelity haben Musikgrößen wie Bob Dylan, Jimi Hendrix, The Beatles, Crosby, Stills, Nash & Young sowie America und deren Songs und Sounds ausgeübt. Auch frühere MTV unplugged Konzerte von Nirvana oder Alice In Chains haben die Musiker beeindruckt.



High Fidelity spielen gern eingängige Songs, die sie sowohl bei Wohnzimmerkonzerten, als auch in Klubs oder auf Festivals auf die Bühne bringen.



Aufnahmen seien in Planungen, informiert die Band, erste Höreindrücke kann man sich mit Proberaummitschnitten auf soundcloud verschaffen. Mehr zur Band und ihren Aktivitäten erfährt man auf deren Facebook-Seite (siehe Link unten).