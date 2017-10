Während beim Autumn Moon Festival in Hameln in der Rattenfängerhalle oder in der Sumpfblume mitunter Genre-Größen der Schwarzen Szene spielen, treten auf dem "Happy Halloween Market" nahe der Weser Acts wie Barbar ´o`Rhum auf.

Walzer mit Leder und Nieten

Autumn Moon-Festival lockt im Goldenen Herbst

16. Oktober 2017, Von: Sabrina Kleinertz, Foto(s): Sabrina Kleinertz

Zum dritten Mal lockte das Autumn Moon-Festival an die Weser in Hameln. Schon durch die Rattenfängersage haftet an der Stadt eine mystische Atmosphäre, die an diesem Wochenende durch das Festival nochmals verstärkt wurde. Bands aus der großen Bandbreite der Schwarzen Szene kamen zusammen und bedienten mehrere Locations. Der Veranstalter und auch die Fans, die für Acts wie Joachim Witt, Faun oder Reliquiae angereist waren, genossen das Wochenende zwischen Markt und Musik.