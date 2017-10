You Me At Six am Mittwoch in der Faust

You Me At Six spielen am 18.Oktober in Hannover in der Faust. Rockszene.de verlost für die Show Gästelistenplätze und Alben in rarem Media-Book-Format.

14. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): BMG/Dan Kendall

Am kommenden Mittwoch, dem 18.Oktober, ist die britische Emo/Alternative-Punk-Pop-Rock-Band You Me At Six live zu Gast im Kulturzentrum Faust. Das Publikumsinteresse für diese Hannover-Show ist im Vorfeld stark, die 60er-Jahre-Halle dürfte Mittwoch sehr gut gefüllt sein. Wir verlosen für dieses Konzert Freikarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste in Verbindung mit raren Exemplaren der Media-Book-Edition des aktuellen Albums „Night People“. Mehr dazu in diesem Artikel.