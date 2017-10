You Silence I Bird gewannen mit diesem Auftritt im MusikZentrum den Sixpack 2015. Für den Sixpack 2017 können sich noch bis zum 15.Oktober interessierte Bands bewerben.

Bewerbungsschluss für den Sixpack 2017 naht

Regionale Bands können sich bis zum 15.Oktober melden

13. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Tobias Lehmann

Am kommenden Sonntag, dem 15.Oktober, ist der Bewerbungsschluss für den diesjährigen Sixpack-Bandcontest im MusikZentrum Hannover. Die Show mit sechs Bands steigt dann am 9.Dezember. Bewerben können sich Bands aus Hannover und der Region und anderen Teilen Niedersachsens. Benötigt werden Bandinfo, Bandfoto und Links zu Hörproben oder Videoclips. Die Bewerbungen gehen an das Rockbüro Hannover. Zu gewinnen gibt es Studiotage, Auftritte auf dem Maschseefest und der Fête de la Musique und einiges mehr.