Die Musiker von B.T.O.S. sind seit Jahrzehnten in Sachen Rock, Blues und Hardrock unterwegs. Am 13.Oktober spielt die Band aus Hannover und Hildesheim im Rocker in der Reuterstraße.

Mächtig Rock´n´Roll Erfahrung

B.T.O.S. mit Geradeaus-Blues und -Hardrock im Rocker

12. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Rocker

Am morgigen Freitag, dem 13.Oktober stellt die Rock-Bar Rocker in der Reuterstraße mal wieder ein Sonderkonzert außerhalb der wöchentlichen Stagelive-Reihe auf die Beine. Dazu haben sich die Macher gleich eine extra geballte Ladung an Rock´n´Roll-Erfahrung besorgt und die aus Hannover und Hildesheim stammende Band B.T.O.S. eingeladen. Die Abkürzung steht für Big Town Old Stars. Dahinter steckt eine Band mit Musikern, deren Referenzen bis in 60er-und 70er-Jahre reichen.

Freitags-Konzerte im Rocker in der Reuterstraße sind stilistisch und inhaltlich meist konsequent auf Rock´n´Roll und Hardrock ausgerichtet. Metal geht ab und zu auch mal. Die Besucher wissen hier, woran sie sind und das finden viele gut. Es wird meist kuschelig voll und eng im Klub, wenn zu Extra-Shows ins Rocker geladen wird.



Am kommenden Freitag sind B.T.O.S. – Big Town Old Stars – zu Gast. 2011 gegründet hält die Band die Fahne des geradlinigen Blues und Hardrock hoch. Die Musiker sind jahrzehntelang in der hiesigen Szene und darüber hinaus aktiv. B.T.O.S. haben es sich zum Ziel gesetzt, Musik zu spielen, die sie geprägt hat. Neben eigenen Songs interpretiert die Band auch mal weniger bekannte Stücke von Bands wie Free oder ZZ Top.



B.T.O.S. bestehen aus den beiden Gitarristen Ulli Böttcher und Mario Timme, Sänger und Frontmann Alge von Jeinsen, sowie der Rhythmusgruppe um die Brüder Rudi (Schlagzeug) und Matze Kaeding am Bass.



Das Rocker öffnet am morgigen Freitag, dem 13.Oktober um 20 Uhr, B.T.O.S. dürften zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr mit ihrem Konzert starten. Der Eintritt ist kostenlos. Wer morgen terminlich anderweitig verplant ist, hat zusätzlich die Möglichkeit, B.T.O.S. in der nächsten Woche Samstag, dem 21.Oktober in der Strangriede Stage zu sehen und zu hören.