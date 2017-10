Über App-Entwicklung und Virtual Reality

Digital Sounds – Konferenz in Hannover

12. Oktober 2017, Von: Redaktion

Die im letzten Jahr in Hannover gestartete Veranstaltungsreihe Digital Sounds widmet sich in Kürze dem Themenkomplex „App-Entwicklung und Virtual Reality“. Am Donnerstag, dem 19.Oktober findet im Tonstudio Tessmar in Hannover eine Konferenz inklusive Konzert statt, zu der sich Fachleute und interessierte Anwenderinnen und Anwender jetzt noch anmelden können.