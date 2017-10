Zu den sehr populären Bands des diesjährigen Autumn Moon Festivals in Hameln zählt die Band Faun, die am Samstag, dem 14.Oktober in der Ratterfängerhalle auftritt.

Den künstlerischen Horizont erweitern

Aktuelles zum Autumn-Moon-Festival in Hameln

11. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Helen Sobrialski Photography

Ein musikalisch dunkel-mystisches wie romantisches Herbst-Wochenende steht der Ratterfängerstadt Hameln bevor. Am Freitag, dem 13.Oktober beginnt das diesjährige Autumn Moon Festival, das bis zum Sonntag andauert. Die unterschiedlichen Angebote dieses speziellen und inhaltlich sehr ausgeklügelt gestalteten Festivals sind an allen Tagen ungeheuer umfangreich, einen Schwerpunkt bilden die Auftritte von Bands und Einzelkünstlern wie Faun, Front 242, Letzte Instanz, Peter Heppner und Joachim Witt. Insgesamt vier Indoor-Spielstätten stehen nahe der Hamelner Weserpromenade zur Verfügung. Dieser Artikel gibt einen Überblick und neue, aktuelle Information.