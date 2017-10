Alter Bridge spielen am 15.Oktober ihr einziges Konzert in Norddeutschland in Hannover in der Swiss Life Hall.

Jeden Abend eine andere Setlist

Alter Bridge Sonntag zu Gast in Hannover

11. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Live Nation

Im modernen Hardrock mit Alternative-Einschlag zählt die US-Band Alter Bridge bei vielen zu den besonders beliebten und geschätzten Acts. Wer auf wuchtige Sounds, kraftvolle Gitarren und packende, wie mitunter sehr eingängige Melodien steht, war nicht selten schon Fan von der Vorgängerband Creed. Derzeit sind Alter Bridge auf Tour und spielen in Deutschland lediglich drei Konzerte. Eines davon, gleichzeitig das einzige Konzert in Norddeutschland, findet am kommenden Sonntag, dem 15.Oktober in Hannover in der Swiss Life Hall statt. Als special guest ist die Band As Lions angekündigt.

Die bevorstehende Show von Alter Bridge am kommenden Sonntag in Hannover ist in der hiesigen Rockszene schon seit einigen Wochen ein Thema. Einige Rockfans in Stadt und Region posten ihre im Vorverkauf ergatterten Karten stolz über social-media-Kanäle.



Für ihre Europa-Tour, die unter dem Motto „The Last Hero“-Tour steht und die am gestrigen Dienstag in Paris startete haben Alter Bridge die Band As Lions aus Großbritannien als special guest im Vorprogramm dabei.



Im Verlauf ihrer Konzerte plant die Band, jeden Abend eine etwas veränderte Setlist zu präsentieren. Über Facebook fragte Alter Bridge kürzlich ihre Fans, welche Songs man gern hören möchte.



Auf der Bandwebsite werden im Rahmen der Tour V.I.P.-Meet ´n Greet-Aktionen und Guitar Clinics angeboten.



Für das Konzert am kommenden Sonntag in Hannover in der Swiss Life Hall sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich. Weitere Infos über die Links unten in der Info-Box.