Weggefährten seit den Siebzigern: Andy Scott (The Sweet), Suzie Quatro und Don Powell (Slade) bringen ein gemeinsames Album heraus.

Weggefährten aus der Zeit von Glam und Glitzer

Suzie Quatro, Andy Scott und Don Powell gemeinsam

10. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Medienagentur Hamburg

Für manche Musikfreunde, die die Rock-Ära mit Glam, Glitzer und Leder und den dazugehörigen Bands in den 1970er Jahren intensiv miterlebt haben, dürfte diese Nachricht durchaus eine Art Knaller-Meldung sein: Suzie Quatro, Andy Scott (The Sweet) und Don Powell (Slade) hatten sich vor einiger Zeit für ein gemeinsames Album-Projekt zusammengetan. Die Platte war bereits in Asien und Australien erschienen und kommt nun am 27.Oktober auch in Deutschland in den Handel. Die Vinyl-Doppel-LP wird am 8.Dezember erwartet.