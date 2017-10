Ziemlich angesagt in der Indie-Rock-Szene: The Esprits.

Zu The Esprits auf die Gästeliste?

Wir verlosen Freikarten für ausverkaufte Show im LUX

10. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Spider Promotion

Die stetig weiter aufstrebende Indie-Rock The Esprits befindet sich zurzeit auf ihrer „Stay A Rebel II“ Clubtour. Am kommenden Freitag, dem 13.Oktober, spielt die Band in Hannover im LUX. Diese Show ist mittlerweile ausverkauft. Wir verlosen unter unseren Leserinnen und Lesern noch kurzfristig 3 x 2 Freikarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste, natürlich in Verbindung mit einer netten Preisfrage für Hannover-Szenekundige.

The Esprits haben derzeit einiges auf dem Zettel. Im Anschluss an die Festivalsaison weilte man jüngst zur Album-Produktion im Horus Studio in Hannover (siehe auch unser Interview mit der Band in der Rubrik „Menschen und Hintergründe“), absolviert regelmäßig Promotiontermine und seit dem 23.September läuft der zweite Teil der „Stay A Rebel“ Deutschland-Tour.



Am kommenden Freitag, dem 13.Oktober, sind The Esprits in Hannover zu Gast im LUX am Schwarzen Bären. Das Konzert ist –genauso wie die Show am Vorabend in Braunschweig- bereits im Vorfeld ausverkauft.



Für alle Rockszene.de-Leserinnen und Leser haben wir heute ein spezielles Angebot: Wir verlosen für das ausverkaufte Hannover-Konzert am Freitag im LUX nochmal 3 x 2 Freikarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste.



Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, muss folgende Preisfrage richtig beantworten:



Als Sänger und Gitarrist welcher Band trat The-Esprits-Bassist Ole Hauk im Jahr 2016 auf dem Fährmannsfest in Hannover auf?



a) Planet Emily

b) Ich Kann Fliegen

c) Knifte



Die richtige Antwort a), b) oder c) geht per E-Mail an die Adresse redaktion (ät) rockszene.de. Bitte den Vor-und Nachnamen nicht vergessen. Einsendeschluss ist der morgige Mittwoch, 11.Oktober um 18.00 Uhr. Direkt an die Auslosung benachrichtigen wir die Gewinner direkt per E-Mail. Eure Daten werden von uns ausschließlich im Zusammenhang mit der Abwicklung dieser Verlosung verwendet.



Wir wünschen allen Rätselfreudigen viel Spaß und Erfolg!