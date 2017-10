Künstlerisch speziell ausgerichtet: Open Water Collective aus Hannover stellen ihre neue EP "Pech" an einem der Öffentlichkeit vorerst noch nicht bekannten Ort vor.

Entfremdung und Vertrautheit

Open Water Collective stellen am Freitag „Pech“ vor

09. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/OpenWaterCollective

„Pech“ an einem Freitag, dem 13. – die Hannoveraner Art-Pop-Band Open Water Collective hat den Termin für die Veröffentlichung ihrer gleichnamigen EP im Oktober bewusst gewählt. Fünf neue, thematisch zusammenhängende Songs, werden auf „Pech“ enthalten sein. Vor wenigen Tagen hatte die Band bereits zwei neue Videos ins Netz gestellt. Geheimnisvoll muten die Vorbereitungen für das CD-Release Konzert am kommenden Freitag, dem 13.Oktober an. Interessierte Besucher können per E-Mail GPS-Koordinaten für einen Treffpunkt in Hannover anfordern, von dem aus die Band ihre Gäste zur bislang nicht bekannten Veranstaltungsstätte geleiten will.