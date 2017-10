Das neue Album "Kill Your Demons" und zwei Videoclips sind nun da, demnächst geht es für die Emil Bulls mal wieder auf Tournee. Am 30.November spielen die Alternative-Metaller zusammen mit Vitja und Grizzly im MusikZentrum in Hannover.

Der Kampf mit den eigenen Dämonen

Emil Bulls mit Gästen demnächst im MusikZentrum

09. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Die Alternative-Metal-Band Emil Bulls aus München weigert sich mit ihren mitreißenden Melodien, treibenden Gitarrenriffs und mehr als 20 Jahren Bandgeschichte, sich in eine Schublade zwängen zu lassen. Trotz ihres langen Bandbestehens haben sie sich ihre spielerische Kreativität und ihr jugendliches Ungestüm bewahrt. Ihr neues Album "Kill Your Demons" ist seit Ende September im Handel, in Kürze geht es für die Band wieder auf Tour. Am 30. November stehen Emil Bulls im MusikZentrum in Hannover auf der Bühne.