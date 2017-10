Das Berliner Rock-Trio Kadavar hat vergangene Woche ihr neues Album "Rough Times" veröffentlicht. Zum Song "Tribulation Nation" wurde außerdem ein Video präsentiert.

"Der Song zeigt, wie vielfältig unser Album ist"

Kadavar präsentieren Video zu „Tribulation Nation“

05. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Pressefreigabe

Die Berliner Rock-Band Kadavar hat zum Song „Tribulation Nation“ ein neues Video veröffentlicht. Das dazugehörige Album „Rough Times“ wurde am vergangenen Freitag auf den Markt gebracht. In diesem Monat startet das Trio ihre Deutschlandtour, die sie auch ins Capitol nach Hannover führen wird.

Mit „Rough Times“ haben Kadavar ihr mittlerweile viertes Studioalbum auf den Markt gebracht. Frontmann Lupus Lindemann über das Album und das neue Video: "Das Album ist endlich draußen und wir sind sehr glücklich. Letzte Woche haben wir im Studio ein schnelles Video zu „Tribulation Nation“ aufgenommen. Ich denke der Song zeigt, wie vielfältig unser neues Album ist. Danke an alle für den Support!“.



Ihr letztes Album „Berlin“ veröffentlichten Kadavar vor zwei Jahren. Zuvor war die Band anderthalb Jahre lang auf Tour, bevor sie eine Pause einlegten, um die Songs für „Berlin“ zu schreiben. Im Januar 2017 begannen schließlich die Arbeiten an „Rough Times“. Dafür bauten sich Kadavar ein eigenes Studio in einem alten Fabrikgebäude in Neukölln in ihrer Heimatstadt.



Im Rahmen ihrer Tour sind Kadavar am 8. November im Capitol in Hannover zu Gast. In Norddeutschland spielt die Band außerdem am 13. Oktober in der Markthalle in Hamburg, am 20. Dezember im Tower in Bremen und am 27. Dezember erneut in Hamburg, dieses Mal allerdings im Grünspan.



Tickets für die Tour und die Show in Hannover sind bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.