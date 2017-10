Beardless haben große Pläne: Das Trio hat nicht nur sein Debütalbum angekündigt, sondern geht ab Ende Oktober auch auf Tour.

Viele Pläne im Hause Beardless

Punkrock-Trio Ende Oktober in der Strangriede Stage

05. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Pressefreigabe

Am 27. Oktober wird die Punkrock-Band Beardless in der Strangriede Stage in Hannover spielen und damit gemeinsam mit The Lamplighters ihre Tour eröffnen. Erst vor kurzem hat die Band ihr Debütalbum angekündigt, für das sie mit dem Label Fond Of Life zusammenarbeiten.

Zuletzt haben Beardless 2013 ihre EP „Halfway Decent“ veröffentlicht. Diese war damals noch selbstbetitelt, doch im letzten Jahr änderte das Trio seinen Namen von Halfway Decent zu Beardless. „Es gab Komplikationen auf diversen Onlineplattformen mit anderen Bands und um weiteren Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, so die Band auf Facebook.



Viele Details zum Debütalbum haben Beardless bisher nicht preisgegeben, weitere Infos sollen aber folgen. Vor kurzem haben die Osnabrücker ein neues Video abgedreht. Ein erster Trailer verrät bereits, dass es in einem Schwimmbad spielen wird. Über Facebook hat die Band nach Statisten gesucht. Das Video soll am morgigen Freitag veröffentlicht werden.



Am 27. Oktober werden Beardless ihre „We shave you“-Tour in der Strangriede Stage in der Nordstadt in Hannover starten. Mit dabei sind die Genre-Kollegen The Lamplighters. Die Tour führt die beiden Bands durch insgesamt sechs deutsche Städte: Neben Hannover werden außerdem Osnabrück, Wolfsburg, Berlin, Leipzig und Köthen angefahren.