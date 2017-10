Kindergeburtstag mit Rockmusik

Die US-Rock/Metal Band Black Label Society hat mit Grimmest Hits ihr mittlerweile zehntes Studioalbum für den Januar nächsten Jahres angekündigt.

04. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Justin Reich

Die Rock/Metal Band Black Label Society kündigt mit „Grimmest Hits“ ihr mittlerweile zehntes Studioalbum für den 19. Januar 2018 an. Mit „Room Of Nightmares“ schickt der Vierer einen ersten Vorboten vom kommenden Werk ins Rennen.

Vielen ist Black Label Society sicherlich deswegen ein Begriff, weil sich hierfür in erster Linie Zakk Wylde verantwortlich zeigt – seines Zeichens ehemaliger Gitarrist von Ozzy Osbourne. 1999 veröffentlichten er und seine Mitstreiter das Debütalbum „Sonic Brew“, nachdem Wylde die Band ein Jahr zuvor mit Schlagzeuger Phil Ondich gründete.



Zuletzt kam vor drei Jahren „Catacombs Of The Black Vatican“ auf den Markt. In ihrer Heimat USA schafften es Black Label Society damit sogar auf Platz fünf der offiziellen Albumcharts, hierzulande reichte es immerhin für Platz 29.



Zakk Wylde spielt mittlerweile wieder mit Ozzy Osbourne zusammen, nachdem sie für acht Jahre getrennte Wege gingen. Mit ihm spielte er zuletzt einige Shows, wie beispielsweise auf dem Ozzfest meets Knotfest. Auch Soloalben hat Wylde bereits veröffentlicht: Das letzte Werk namens „Book Of Shadows II“ kam letztes Jahr auf den Markt und ist Nachfolger des 1996er-Soloalbums „Book Of Shadows“.



Mit Grimmest Hits“ werden Black Label Society nun am 19. Januar nächsten Jahres ihr neues Werk präsentieren. Der erste Song, der daraus veröffentlicht wurde, hört auf den Namen „Room Of Nightmares“. Passend zur Single wurde zum Song auch ein Video veröffentlicht (Link im Infokasten). Darin finden sich Black Label Society als Band auf einem Kindergeburtstag wieder, auf dem viele kuriose Dinge geschehen.