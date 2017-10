Vielen ist Christian Decker sicherlich als Bassist von Fury In The Slaughterhouse bekannt. Neuerdings ist er jetzt auch musikalischer Leiter am Schauspielhaus in Hannover. Mehr verrät er uns im Rockszene.de-Interview.

Eine gute Zeit haben

Im Interview mit Christian Decker

02. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Sabrina Kleinertz

Viele kennen den Bassisten Christian Decker vor allem durch sein Mitwirken in der Band Fury In The Slaughterhouse, mit der man Ende Oktober in die Akustik-Tour startet. Doch seit August ist der freischaffende Musiker auch neuer musikalischer Leiter am Schauspielhaus in Hannover. Ganz neu sind die damit verbundenen Aufgaben aber nicht, denn Decker wirkt bereits seit mehreren Jahren an Produktionen mit. Wir trafen den Musiker und Produzenten zum Interview, um mit ihm über neue Aufgaben und Leidenschaften zu sprechen.