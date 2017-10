Die Berliner Punkrockband Radio Havanna hat ihr neues Album „Utopia“ angekündigt und wird dies im April nächsten Jahres auch in Hannover live vorstellen.

Zwischen Pfeffi am Späti und Kater nach der Party

Radio Havanna kündigen neues Album an

02. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Viktor Schanz

Die Punkrockband Radio Havanna hat für den 12. Januar 2018 ihr neues Album "Utopia" angekündigt. "Wir waren seit Beginn des Jahres schwer damit beschäftigt, diese 12 Musikstücke zu schreiben und aufzunehmen. Mit dem Ergebnis sind wir super glücklich und freuen uns, das alles endlich mit euch zu teilen", so die Band. Passend dazu gehen Radio Havanna auch auf Tour. In diesem Rahmen machen sie am 7. April im Kulturzentrum Faust in Hannover Halt.

„Zwischen Pfeffi am Späti und den Kater nach der WG-Party passt immer noch eine geballte Faust“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung zum neuen Radio Havanna-Album „Utopia“. Dass Radio Havanna eine politische Band ist, ist kein Geheimnis. Und so fühlen sich die Berliner jetzt mehr denn je dazu berufen, auf Missstände aufmerksam zu machen.



Das neue Werk veröffentlichen Radio Havanna auf ihrem eigenen Label „Dynamit Records“ und reihen sich damit in eine stetig wachsende Riege von Musikern ein, die nicht mehr mit Labels zusammenarbeiten, sondern in Do It Yourself-Manier ihr eigenes Ding durchziehen.



Auf „Utopia“ ist Radio Havanna eines wichtig: Zu zeigen, dass selbst in dunkelsten Zeiten ein Silberstreifen am Horizont bleibt. Trotzdem zeigen sich auf „Utopia“ wütende Protesthymnen mit ironischer Brechung von Klischees und dem politischen Fingerzeig mit Augenzwinkern.



Mit ihrem sechsten Album im Gepäck werden Radio Havanna natürlich auch auf Deutschlandtour gehen. Damit will die Band mehr als nur Musik unter möglichst viele Menschen bringen, Haltung zeigen und hasserfüllten Parolen hoffnungsvolle Hymnen entgegen schmettern. In diesem Rahmen macht die Band am 7. April im Kulturzentrum Faust in Hannover Halt. Tickets sind bereit an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.