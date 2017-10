Musiklegende und ehemaliger Led Zeppelin-Frontmann Robert Plant präsentiert einen neuen Song aus seinem kommenden Soloalbum.

„Ich muss das Alte mit Neuem verbinden“

Robert Plant mit Video zu "Bluebirds Over The Mountain"

30. September 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Mads-Perch, Pressefreigabe

Led Zeppelin-Frontmann Robert Plant gibt mit seinem neuen, animierten Video zu "Bluebirds Over The Mountain" einen weiteren Einblick in sein neues Soloalbum "Carry Fire", das am 13. Oktober veröffentlicht wird. Der Song wurde ursprünglich von der Rockabilly-Legende Ersel Hickey geschrieben und später sowohl von den Richie Valens als auch The Beach Boys aufgenommen.

Für seine eigene Version des Songs tat sich Robert Plant mit Chrissie Hynde von The Pretenders zusammen. So wird das Stück von Folk- und Bluesrock-Klängen geprägt. Robert Plant gilt als lebende Musiklegende. Kein Wunder: Schließlich war er Frontmann der legendären Band Led Zeppelin.



Der Song ist auf seinem kommenden Album „Carry Fire“ zu finden, das am 13. Oktober auf den Markt kommen wird. Auf dem neuen Werk werden insgesamt elf Songs vertreten sein. „Es geht um den Willen“, erklärt Plant zum neuen Album. „Ich habe Respekt vor meinem bisherigen Werk und mag es sehr gern, doch jedes Mal fühle ich den Drang und den Impuls, ein neues Werk zu schaffen. Ich muss das Alte mit Neuem verbinden. In der Konsequenz hat sich die Triebkraft der Band etwas in ihrer Achse gedreht, und der neue Sound und die geänderten Räumlichkeiten öffneten den Weg zu einer aufregenden und dramatischen Landschaft von Stimmungen, Melodie und Instrumentierung.“



"Carry Fire" spielte Robert Plant wie schon sein letztes Album "Lullaby and … The Ceaseless Roar" (2014) mit der Band The Sensational Space Shifters ein. Außerdem arbeitete er neben Chrissie Hynde mit weiteren Gästen wie der albanische Cellist Redi Hasa und Violinen- und Geigenspieler Seth Lakeman zusammen.