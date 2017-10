Die Rockband Killerpilze bringt Anfang Oktober ihren Dokumentarfilm „Killerpilze – 15 Jahre Immer Noch Jung“ in die deutschen Kinos.

Vom Aufstieg, Fall und Neustart einer Band

Film über Killerpilze im Oktober im Kino

29. September 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Simon Lohmeyer

Im vergangenen Jahr kündigte die deutsche Rockband Killerpilze an, einen Film namens „Killerpilze – 15 Jahre Immer Noch Jung“ veröffentlichen zu wollen und starteten dafür eine Crowdfunding-Kampagne. Mit Erfolg: Am 5. Oktober kommt der Film nun in die deutschen Kinos.

„Wir brennen lieber durch als langsam aus“ singen die Killerpilze im Song „Immer Noch Jung“. Damit will die Band klar stellen: Sie gibt auch nach Rückschlägen immer noch alles! Am 5. Oktober kommt ihr Dokumentarfilm „Killerpilze – 15 Jahre Immer Noch Jung“ nun in die Kinos.



Darin werden noch nie gesehene Einblicke in 15 Jahre Bandgeschichte eröffnet, von der ersten Bandprobe 2002 bis zur Veröffentlichung des Erfolgsalbums „High“ im Jahr 2016. Im Rahmen der dazugehörigen Tour machten die Killerpilze letztes Jahr auch im Lux Club in Hannover Halt (Rockszene.de berichtete).



Der Dokumentarfilm zeigt den Aufstieg, Fall und die Wiederauferstehung der jüngsten Teenie-Band Deutschlands. Nach dem Erfolg als „BRAVO-Band“ und dem überraschenden Aus bei der Major- Plattenfirma drohte der Sturz in die öffentliche Belanglosigkeit. Der Film begleitet die Band auf dem steinigen Weg zurück auf die großen Bühnen der Welt mit dem Ziel, die „größte Rockband Deutschlands“ zu werden, wie es in der offiziellen Pressemitteilung heißt.



Der Film lief dieses Jahr auf dem Filmfest München und gewann dort den Publikumspreis. Regie führten Bandmitglied Fabian Halbig und David Schlichter, Bruder von Bandmitglied Maximilian Schlichter.