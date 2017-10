Depeche Mode präsentieren mit "The Best Of Depeche Mode Vol. 1“ eine Sammlung ihrer wichtigsten Werke.

Nostalgiefaktor

Depeche Mode veröffentlichen Best Of-Album

29. September 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Die Kultband Depeche Mode veröffentlicht heute mit „The Best Of Depeche Mode Vol. 1“ ein neues Album, das zahlreiche, geremasterte Hits der Band enthält. Erst vor kurzem waren Depeche Mode in acht Stadien hierzulande unterwegs und in diesem Zuge im Juni auch für zwei Shows in Hannover zu Gast.

"The Best Of Depeche Mode Vol. 1“ erscheint als 3 LP-Set und soll so laut Pressemitteilung einen Nostalgiefaktor hervorrufen. Darauf enthalten ist ein Überblick über ihr Schaffen vom Zeitpunkt der Bandgründung 1980 bis zum Jahr 2005 und dem Album “Playing The Angel“.



So finden sich beispielsweise die dritte Depeche Mode-Single “Just Can’t Get Enough“, „Everything Counts“ vom 1983-Werk „Construction Time Again“ und „People Are People“ vom Album „Some Great Reward“ in der Sammlung. „People Are People“ war 1984 der erste Nr.1-Chart-Erfolg von Depeche Mode in Deutschland. Natürlich sind auch spätere Hits wie „Personal Jesus“, „Walking In My Shoes“ und „Dream On“ enthalten.



Ihr 14. und aktuellstes Studioalbum „Spirit“ veröffentlichten Depeche Mode im März dieses Jahres. Passend dazu startete die Band eine spannende Social Media-Aktion auf Facebook: 365 Tage – also ein ganzen Jahr lang – übernehmen ebenso viele Fans den Account und posten über sich und ihre Beziehung zu Depeche Mode. Mehr dazu über den Link im Infokasten.