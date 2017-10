Gewohnt provokant und kontrovers

Mit seinem neuen Album im Gepäck kommt Schock-Rocker Marilyn Manson Ende des Jahres auch nach Deutschland.

Schock-Rocker Marilyn Manson hat für den 6. Oktober sein neues Album „Heaven Upside Down“ angekündigt. Aus diesem Werk hat er nun mit „Kill4Me“ eine zweite Single als Stream veröffentlicht. Zuvor hat Manson bereits den Song „We Know Where You Fucking Live“ präsentiert. Ab November ist Marilyn Manson in Europa unterwegs. In Norddeutschland macht er am 16. November in der Sporthalle in Hamburg Halt.

Mit „Heaven Upside Down“ bringt Marilyn Manson aka Brian Hugh Warner sein mittlerweile zehntes Studioalbum und Nachfolger des 2015er Albums „Pale Emperor“ auf den Markt. Mit dem Album konnte sich Manson vor zwei Jahren im deutschsprachigen Raum in den Top 5 der offiziellen Albumcharts platzieren.



Insgesamt zehn Songs sind auf dem neuesten Werk enthalten, das in Los Angeles aufgenommen wurde. Dafür arbeitete Marilyn Manson mit dem Produzenten und Filmkomponisten Tyler Bates zusammen. Mit ihm machte er auch für sein letztes Album gemeinsame Sache. Marilyn Manson ist dafür bekannt, sowohl mit seiner Musik als auch mit seinem auffälligen Äußeren zu polarisieren. Auf „Heaven Upside Down“ greift er Themen wie Gewalt, Sex, Politik und Romantik auf.



Auch mit seiner neuesten Single „Kill4Me“ provoziert er ganz bewusst, indem er seine Fans dazu auffordert, ihm auf brutale Weise Hingabe zu schwören. Auf der neuen Platte zeigt er sich außerdem experimentierfreudig und macht beispielsweise im Song „Say10“ einen Ausflug ins Trap Beat Genre. Wie sich das live anhört, erfährt die europäische Musikwelt ab November, wenn Marilyn Manson auf Tour kommt. Die einzige Norddeutschlandshow findet am 16. November in der Sporthalle in Hamburg statt.