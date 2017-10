Für den kommenden Samstag ist eine Show der Metalband Kyonic in der Strangriede Stage in der Nordstadt angekündigt.

Metal komplett

Kyonic spielen am Samstag in der Strangriede Stage

26. September 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Torsten Gadegast

In Hannover kannte man die Progressive-Metal-Kyonic bislang vorwiegend von Contest-Festivals wie Emergenza oder local heroes Niedersachsen. Kürzlich dreht die Band hier auch ein Live-Video. Am kommenden Samstag, dem 30.September spielen Kyonic in Hannover mal etwas ausführlicher: In der Strangriede Stage in der Nordstadt ist ein komplettes Konzert angekündigt.

Kyonic werden im Genre Metal zu den talentiertesten jungen Bands aus Niedersachsen gezählt. In den letzten Jahren war das Quartett aus dem Raum Braunschweig, Wolfsburg und Wolfenbüttel oft bei Newcomerband-Contests dabei und gab bei Kurzauftritten auch des Öfteren in Hannover seine musikalische Visitenkarte ab. Man schaffte es bei Emergenza in das Regionalfinale Niedersachsen und wurde im Finale von local heroes Niedersachsen 2016 Landessieger.



Im laufenden Jahr zählte eine größere Open-Air-Show in Wolfsburg als support von den Donots zu den Highlights, kürzlich drehten Kyonic im Rahmen des Förderprojekts „Planet Video“ der LAG Rock Niedersachsen ein speziell konzipiertes Live-Video im MusikZentrum Hannover. Vor wenigen Tagen wurde von dieser Show ein Live-Clip zum Song „Grey Zone“ ausgekoppelt und auf YouTube veröffentlicht.



Am kommenden Samstag, dem 30.September, gibt es dann abseits von Projekten, Festivals und supports ein ausführliches, vollständiges Kyonic-Konzert in der Strangriede Stage in Hannovers Nordstadt. Einlass wird ab 20.00 Uhr sein, gegen 21.00 Uhr wird die Band auf der Bühne erwartet.



Der Eintritt zu dieser Show in der Strangriede Stage ist kostenlos.



Weitere Infos über die Links unten in der Infobox.