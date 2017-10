Die Alternative Metalband Emil Bulls hat den Titeltrack ihres kommenden Albums "Kill Your Demons" samt Video vorgestellt.

Im Kampf gegen die Dämonen

Emil Bulls mit Video zum Titeltrack des neuen Albums

25. September 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Am kommenden Freitag veröffentlicht die Alternative Metalband Emil Bulls ihr neues Album „Kill Your Demons“. Nachdem die Band bereits den Song „The Ninth Wave“ präsentiert hat, folgt nun ein neues Video zum Titeltrack der Platte. Im Rahmen ihrer anstehenden Tour machen die Emil Bulls im November auch in Hannover Halt.

Auf dem neuen Album rufen die Emil Bulls dazu auf, gegen seine eigenen Dämonen zu kämpfen. Dementsprechend gruselig wird es auch im Video zum neuen Song „Kill Your Demons“: In einem verlassenen Gebäude irren gruselige Gestalten umher. Aufmerksame Beobachter werden beispielsweise Annisokay-Frontmann Dave Grunewald entdecken, der in dem Video eine Rolle übernommen hat.



Zuletzt veröffentlichten die Emil Bulls im vergangenen Jahr das Best-Of-Album „XX (Candlelight)“, um damit ihr 20. Bandjubiläum zu feiern. Hier präsentierte der Fünfer seine Songs als Akustikversionen und ging passend dazu auch auf Tour. 2015 machten Frontmann Christoph v. Freydorf und seine Kollegen 2015 im Rahmen der Candlelight-Tour im MusikZentrum in Hannover Halt. „Kill Your Demons“ ist das nunmehr neunte Studioalbum der Emil Bulls.



Ab November gehen die Emil Bulls auf große Deutschlandtour, um ihr neues Werk live vorzustellen. Mit dabei sind Vitja und Grizzly. Am 30. November macht die Band im MusikZentrum Hannover Halt. Tickets für die Show sind bereits über den örtlichen Veranstalter Living Concerts und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.