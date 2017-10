Kündigt für November sein neues Werk "Low In High School" an: Morrissey.

Unterhaltsam, provozierend, einfühlsam

Morrissey stellt neue Songs vor

23. September 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/verstärker, Pressefreigabe

Der britische Sänger Morrissey, in den Achtzigern mit der Indie-Rock-Band The Smiths bekannt geworden und seit langer Zeit als Solo-Künstler populär kündigt mit „Low In High School“ ein neues Album an. Zu den elf darauf vertretenen Songs gehört auch „Spent The Day In Bed“, die erste Single. Ein erster Einblick.

Morrissey ist seit jeher für seine kontroversen Texte und mitunter provokanten Aussagen bekannt und wird dafür von seinen Fans geschätzt. Das wird sich auch mit den elf neuen Songs seines Albums „Low In High School“ nicht wesentlich ändern. Politische Statements gehe mit träumerischen Melodien eine Symbiose ein.



In den Songs werden politische Figuren gestraft und Autoritäten hinterfragt, aber auch altmodisch erscheinende Liebesgeschichten erzählt. „Unterhaltsam, provozierend, einfühlsam und intelligent“, beschreibt es eine aktuelle Medieninformation.



Das Album wurde in Studios in Frankreich und in Italien aufgenommen, als Produzent zeichnet Joe Ciccarelli verantwortlich, zu dessen Referenzen Arbeiten für Acts wie The Strokes, Beck und The White Stripes zählen. Die erste Single daraus, der Song „Spent The Day In Bed“ ist vor einigen Tagen erschienen und als Lyric-Video im Netz.



„Low In High School“ soll am 17.November in den Handel kommen und auf CD, farbigem Vinyl und –in limitierter Stückzahl- auf Musikkassette erhältlich sein.