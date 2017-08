Ein Schnitt und ein Neuanfang

Offen und direkt: Clueso spricht im Interview über seinen Neuanfang, seine Arbeitsweise und die Hannover-Show im Oktober.

02. August 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Christoph Koestlin

Seit 2001 ist Clueso als Künstler, Produzent und Songwriter aktiv und schon seit einigen Jahren nicht mehr aus der deutschen Musiklandschaft wegzudenken. Mit seinem Debütalbum „Ton und Takt“ legte er im gleichen Jahr den ersten Grundstein für eine erfolgreiche Karriere, in der er auch mit Künstlern wie Jan Delay oder Udo Lindenberg zusammenarbeitete. Im Herbst letzten Jahres brachte er sein aktuelles Album „Neuanfang“ auf den Markt, im Oktober tritt er im Rahmen seiner Tournee auch in Hannover auf. Wir hatten die Gelegenheit, mit Clueso ein Interview zu führen.

Vor zwei Jahren brach der gebürtige Erfurter nach der Rückkehr von einer Tour allerdings alle bisherigen Zelte ab; trennte sich von Band und Management. Es sollte ein Neuanfang werden und mit dem gleichnamigen Album tauchte Clueso wieder auf.Warum er den radikalen Schnitt brauchte und was ihn beim Musik hören und der eigenen Arbeit inspiriert; wie die Zusammenarbeit mit seinem neuen Produzenten Tobias Kuhn verlief und was man von seinem Hannover-Konzert im Oktober erwarten darf, darüber sprachen wir mit Clueso im Interview, das in unserer Kategorie „Menschen und Hintergründe" zu finden ist.