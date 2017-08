Die US-Punkrock Band Nothington ist morgen im Béi Chéz Heinz in Hannover zu Gast. Als Support sind die Hannoveraner Couchdivers bestätigt.

Zwischen Nostalgie und Zukunft

Nothington und Couchdivers morgen im Béi Chéz Heinz

01. August 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Facebook/Nothington

Am morgigen Mittwoch spielt die US-Punkrock Band Nothington im Béi Chéz Heinz in Hannover. Bereits im Februar und März war die Band für einige ausverkaufte Clubshows in Deutschland zu Gast. Als Support sind die Hannoveraner Couchdivers bestätigt. Nachdem es lange Zeit ruhig um die Band war, kehrt sie nun mit einer Liveshow zurück.

Nach fünfjähriger Pause präsentierten Nothington Anfang des Jahres ihr neues Album „In The End“. Dies ist das mittlerweile vierte Album der Band aus San Francisco. Vor rund zehn Jahren präsentierte der Vierer sein Debüt „All In“. Gegründet wurde die Band 2006.



Beachtung über die Landesgrenze hinaus fanden Nothington durch ihr drittes Album „Borrowed Time“. Auch in Hannover war die Band bereits zu Gast: 2012 spielten sie beispielsweise als Support für die Donots im Capitol in Hannover. Nun kehren Nothington in die niedersächsische Landeshauptstadt zurück, um ihr neues Werk sowie das zehnjährige Jubiläum ihres Erstlings zu feiern.



Auch für die Couchdivers ist diese Show besonders. Laut eigener Aussage wurde die Band des Öfteren gefragt, ob es sie überhaupt noch geben würde. Grund für die Abstinenz war, dass die Mitglieder vorwiegend mit Familienaktivitäten beschäftigt waren, um den „Punk-Rock-Nachwuchs“ zu fördern, wie sie auf Facebook mitteilten.