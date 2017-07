Bessere Tage

Peace Development Crew mit neuer CD unterwegs

31. Juli 2017, Von: Redaktion

Wenn es in Hannover und in der Region um Reggae, Ragga, Latin, HipHop oder Dancehall geht, dann ist die vielköpfige Peace Development Crew meist nicht weit und oft ganz vorn dabei. Sie 2005 in der Leinemetropole gegründet Band ist gern gesehener Gast bei Sommerfestivals und arbeitet lädt sich gern auch Gastmusiker ein. An die 30 sollen am neuen Album „Better Days“ mitgewirkt haben, mit dem die Hannoveraner nun wieder verstärkt live unterwegs sind.

Bessere Tage in einer besseren Welt zu haben, dies seien der Weg und das Ziel der Peace Development Crew, wie eine aktuelle Medieninformation erklärt. „Better Days“ ist dann auch der Titel des neuen Albums der Band, das Ende September über Boomrush Productions/Imusician digital in den Handel kommen soll. Das Album soll auch beweisen, dass es auch möglich sei, pikante Gesellschaftskritik mit tanzbaren Beats zu paaren, heißt es in der Medienankündigung weiter. Es ist die Langspiel-Veröffentlichung seit „Inner Journey“ aus dem Jahr 2010.



14 neue Songs hat die Peace Development Crew in verschiedenen Studios aufgenommen, zu hören bereits jetzt als Stream auf der Website der Band. Die Songs bereits Fans und interessierten zugänglich zu machen scheint sinn voll denn bis zur Veröffentlichung als CD, stehen noch einige Konzerte der Crew im Kalender, darunter auch in ihrer Heimatstadt Hannover.



Schon am 9.August wird die Peace Development Crew auf dem UJZ Korn Sommerfest erwartet, am 2.September gibt es im Rahmen des diesjährigen Limmerstraßenfestes eine Soundsystem Show. Im weiteren Verlauf des Septembers und im Oktober sind noch Konzerte in Wilhelmshaven, Halberstadt, Leipzig, Hamburg und Minden vorgesehen.