Dunkle Territorien und Selbstreflektion

The Killers veröffentlichen neues Album

29. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Anton Corbijn

Die US-Band The Killers meldet sich zurück und kündigt für den 22. September ihr neues Album „Wonderful Wonderful“ an. Nachdem bereits die erste Single „The Man“ präsentiert wurde, zieht die Band aus Las Vegas nun mit „Run For Cover“ nach. Der Song ist über alle gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Für ihr neues Werk holten sich The Killers Unterstützung von Produzent Jacknife Lee, der schon mit Bands wie U2 und Künstlern wie Robbie Williams gearbeitet hat. Die Zusammenarbeit geht auf die Empfehlung von U2-Sänger Bono zurück. Entstanden ist „Wonderful Wonderful“ in Los Angeles und Las Vegas.



Die neu-veröffentlichte Single „Run For Cover“ ist bereits vor neun Jahren entstanden und schlummerte seitdem im Archiv von The Killers. Nun wurde der Song überarbeitet und hat einen Platz auf dem neuen Album gefunden. In einem Interview auf Facebook verriet Sänger Brandon Flowers, dass das Album von dunkleren Territorien, Selbstreflektion und vom Älterwerden handelt – immer hin ist die Band bereits seit 2003 aktiv. Auch die Tatsache, dass die Zeit immer schneller vergeht, wird auf „Wonderful Wonderful“ thematisiert.



Zuletzt hatten The Killers 2012 ihr Album „Battle Born“ veröffentlicht. Dies schaffte es in Deutschland auf Platz 2 der offiziellen Albumcharts. „Wonderful Wonderful“ ist das fünfte Studioalbum der Band. Einer der größten The Killers-Hits ist sicherlich der Song „Mr. Brightside“, der auf dem Debüt „Hot Fuss“ zu finden ist.