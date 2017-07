Ende August steht Sulingen wieder ganz im Zeichen des Reload-Festival. Mittlerweile sind alle Auftrittszeiten der Bands bekannt.

Reload-Festival veröffentlicht Zeitpläne

Ebenfalls namhaft besetzte „Warm-Up“ Nacht in Sulingen

28. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Jessika Wollstein

Auch in diesem Jahr wartet das Reload-Festival in Sulingen zwischen Nienburg und Bremen mit einem namhaft besetzten Line-Up der aktuellen Rock-, Punk-Rock-, Hardcore- und meist modernen Metal-Szene auf. Welche Band an welchem Tag zu welcher Uhrzeit spielen soll, das haben die Veranstalter am gestrigen Donnerstagabend bekannt gegeben. Zu den Headlinern am 25.und 26.August in Sulingen gehören Bands wie Amon Amarth und Heaven Shall Burn. Sehr namhaft besetzt ist auch die so genannte „Warm Up Night“ am Donnerstag, dem 24.August. Auf der Zeltbühne sollen dort unter anderem While She Sleeps zu sehen und zu hören sein.