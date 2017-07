Altmeister des speziellen Rock´n´Roll Entertainments: Alice Cooper.

Alice Cooper mit spezieller Foto-App

Heute erscheint das Album „Paranormal“

28. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/earMusic

Am heutigen Freitag erscheint das neue Alice-Cooper-Album „Paranormal“. Wir hatten unlängst darüber und über die ersten Eindrücke berichtet. Mittlerweile gibt es auf YouTube einen Clip, mit dessen Hilfe man in die neuen Songs reinhören kann, außerdem kann man sich eine spezielle Foto-App herunterladen, die eine individuelle Montage-Funktion beinhaltet.