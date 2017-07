beatbar aus Hannover-Linden, hier bei ihrer Show auf der Fährmannsfest-Kulturbühne 2016, legen nach zwei EPs Ende August ihr Debütalbum vor.

Wohlfühlen in der Subkultur

Hannover-Linden-Band beatbar mit Debütalbum

27. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Jeff Kahra

Die aus Hannover-Linden stammende Band beatbar verortet sich selbst im LoFi-Cøre, aber auch die Stilbezeichnung Chanson-Punk-Pop ´n´Roll fällt im Zusammenhang mit Musikerinnen und Musikern. beatbar selbst legen offensichtlich Wert darauf, in Hannover nicht zum vermeintlich etablierten Künstler-Kreis zu zählen, vielmehr fühlt man sich im subkulturellen Umfeld wohl. Nach zwei EPs legen beatbar nun ihr Debütalbum „In der Park“ vor.