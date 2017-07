Augenscheinlich eine ganz große Nummer: 187 Strassenbande werben für ihr neues Album in Berlin, das auf Spotify neue Streaming-Rekorde aufgestellt hat.

Zwei Streaming-Rekorde auf Spotify

187 Strassenbande offenbar immer populärer

27. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/187 Strassenbande/Spotify

Die Hamburger Rap-Formation 187 Strassenbande, zuweilen auch auf Rock-, Punk-und Metalcore-Festivals zu Gast, bricht derzeit Rekorde auf der Streaming-Plattform Spotify. Knapp 23 Millionen Streams wurden gemäß einer Meldung des Unternehmens für das neue Album des Acts – „Sampler 4“ verzeichnet, und das nur eine Woche nach Veröffentlichung. Damit übertreffe 187 Strassenbande -laut Spotify- den bisherigen Rekordhalter, den international populären Ed Sheeran. In Hannover spielten die Rapper erst Ende letzten Jahres vor mehr als 4000 Besuchern in der Swiss Life Hall. Ursprünglich war das Capitol reserviert.