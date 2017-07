Headliner-Slot beim Rock-am-Deister-Festival am 29.Juli in Springe-Völksen: Tequila & The Sunrise Gang bringen auch eine neue Single mit.

Welthit, Alben und Freikarten für Völksen

Tequila & The Sunrise Gang vor Rock- am- Deister-Show

24. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Erik Schlicksbier

Am kommenden Samstag, den 29.Juli, werden Tequila & The Sunrise Gang zum Abschluss des diesjährigen Rock-am-Deister-Festivals in Springe-Völksen auf der Bühne stehen. Am Tag zuvor bringt die multiinstrumentale Reggae-Rock-Band ihre neue Single „Angels“ auf den Markt. Den Song, der ursprünglich durch Robbie Williams zum Welthit geworden ist, spielen die Kieler schon seit einiger Zeit in einer eigenen Fassung bei Konzerten. Auch in Völksen soll das so sein, wie Sänger und Gitarrist René erzählt. Für das Rock-am-Deister-Festival bieten wir unseren Leserinnen und Lesern Freikarten und Alben von Tequila & The Sunrise Gang zur Verlosung an.