Über Schultern und auf Finger geblickt

Reportage: Wir begleiteten die Progressive-Metal-Band Kyonic bei ihrer Live-Video-Produktion.

24. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Lisa Eimermacher

Den Abschluss des über sechs Monate angelegten Band-Spitzenförderprojekts „Planet Video“ bildet die Produktion eines Live-Videos. Die Progressive-Metal-Band Kyonic aus Niedersachsen ist eine der Bands, die jüngst an diesem Projekt der LAG Rock teilnahm. In einer speziell hergerichteten Szene im Zuschauerraum der Halle des MusikZentrums Hannover spielten Kyonic eine Live-Session, die audiovisuell aufgezeichnet wurde. Lisa Eimermacher war für Rockszene.de bei den Planungsbesprechungen, dem Aufbau und der Show dabei und hat Band und Crew begleitet.

Wenn man ein Live-Video abseits einer gängigen Konzertsituation in besonderer Kulisse drehen möchte, sind umfangreiche konzeptionelle Planungen und Überlegungen notwendig. So auch Ende Mai 2017, als die Progressive-Metal-Band Kyonic zum Abschluss des LAG-Rock-Förderprojekts ihre „Planet Video“-Show spielte. Technikerinnen und Techniker der Halle und des Tonstudios des MusikZentrums sorgten gemeinsam mit dem Videoteam von d-zentral für die Umsetzung.Lisa Eimermacher blickte über insgesamt vier Tage hinter die Kulissen und hat den Dreh mit Kyonic von den Vorbereitungen bis zur Durchführung begleitet. Ihre Reportage und eine Fotostrecke sind in der Rubrik „Menschen und Hintergründe“ veröffentlicht und archiviert.Direkt zu "Menschen und Hintergründe": Bitte hier klicken