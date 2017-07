Die Wiener Indie-Pop-und Rock´n´Roll-Band Wanda präsentiert "0043" aus ihrem neuen Album "Niente"

Ballade mit Dinosauriern

Die Band Wanda gibt Einblick in „Niente“

22. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Wolfgang Seehofer

Bei der aus Wien stammenden Indie-Pop-Rock-und Rock´n´Roll-Band Wanda ging es mit der bisherigen Karriere und Erfolgen reichlich schnell. 2012 gegründet, stellten sich Wanda in Hannover im März 2015 im Vorprogramm von Kraftklub vor, im Dezember des gleichen Jahres verkaufte sie dann schon ihre eigene Show im Capitol aus. Die öffentliche Wahrnehmung und Medienberichterstattung hat sich seit zwei Jahren und auch hohen Chartplatzierungen verstärkt. Nun kündigen Wanda ein neues Album an und präsentieren daraus ihre erste Single „0043“.

Die Wiener Band Wanda gibt die Veröffentlichung ihres bereits dritten Albums bekannt. „Niente“, so der Titel, soll am 6.Oktober in den Handel kommen. Am gestrigen Freitag stellte die Band um Marco Michael Wanda (Gesang, Gitarre), Christian Immanuel Hummer (Keyboard), Manuel Christoph Poppe (Gitarre), Reinhold Weber (Bass) und Lukas Hasitschka (Schlagzeug) ihre erste Single daraus, die melancholische Ballade „0043“, vor. Ein Musikvideo zum Song wurde ebenfalls abgedreht. Es zeigt die Protagonisten unter anderem bei einer Autofahrt sowie im Wald, auf und neben Dinosaurierfiguren.



„0043“, bislang vorwiegend als Vorwahlnummer bekannt, die für Telefongespräche von Deutschland nach Österreich zu nutzen ist, ist bei Wanda ein Song, auf den man sich einlassen muss und zu dem es der individuell passenden Stimmung für eine moderne Pop-Ballade bedarf, denn der Song nimmt sich sehr viel Zeit, um seine Atmosphäre mit reduziertem Instrumentarium zu entfachen.



Ihren bislang bekannten, frischen und würzigen Indie-Rock´n´Roll werden sich Wanda vermutlich für andere Songs des neuen Albums „Niente“ aufgehoben haben.



Bevor die neue Platte Anfang Oktober auf den Markt kommt, spielt die Band noch einige Festival-Shows. Gestern waren Wanda in Cuxhaven auf dem Deichbrand Festival angekündigt, im August stehen noch Auftritte unter anderem beim Chiemsee Summer und dem Berliner Lollapalooza Festival auf dem Tourplan.



Mit einer ausgedehnten Deutschland-Tour dürfte realistisch im Herbst oder Winter gerechnet werden. Termine sind bislang noch nicht bekannt gegeben worden.