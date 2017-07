Die US-Nu-Metal-Band Linkin Park trauert um ihren Sänger Chester Bennington (im Bild vorne rechts)

Traurige Nachrichten und der Umgang damit

Gedanken zur Meldung vom Tod von Chester Bennington

22. Juli 2017, Von: Andreas Haug, Foto(s): Jim Minchin

Die Meldung vom Tod von Linkin-Park-Sänger Chester Bennington dominiert seit Donnerstagabend die Nachrichtenlage in vielen Medien. Einige Berichte legten sich früh fest: Bennington habe Selbstmord begangen, heißt es. Offizielle Stellungnahmen über die Hintergründe des Todes des prominenten Musikers standen am Freitag noch aus. In sozialen Netzwerken sind die Reaktionen zahlreich und unterschiedlich, sie reichen vom Ausdruck der Trauer und des Mitgefühls bis hin zu Kommentaren und Diskussionen zum Themenkreis Depressionen, Suizid und die Art und Weise der medialen Berichterstattung. Gedanken zum Umgang damit von Andreas Haug.