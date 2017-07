Gleich am ersten Maschseefest-Wochenende Anfang August tritt mit Mighty Oaks eine sehr populäre Band auf der Bühne am Nordufer auf.

Lions Head und Mighty Oaks gleich Anfang August

Das Musikprogramm und Aktuelles zum Maschseefest

21. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Mighty Oaks/hannover.de

Über die vielen neuen gastronomischen Angebote und Konzepte zum diesjährigen Maschseesfest vom 2.-20.August in Hannover, hatten wir bereits kürzlich berichtet. Am gestrigen Donnerstag stellten die Organisatoren das Musikprogramm für fast alle Bühnen vor und informierten über Neuerungen in Sachen Sicherheit und Verkehrsführung. Für den Standort der bisherigen Temple-Bar ist kurzfristig ein neuer Betreiber gefunden worden. Die neue Löwenbastion verfolgt einerseits einen neuen Stil, präsentiert aber auch an diesem Standort Bewährtes. Das erste Maschseefest-Wochenende Anfang August startet mit Konzerten von unter anderem Lions Head und Mighty Oaks.