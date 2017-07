Geht auf Tour mit den Descendents

Ein Jahr nach Albumveröffentlichung veröffentlichen die Kult-Punkrocker Descendents ein neues Video zum Song "Without Love".

Im vergangenen Jahr hat die US-Kult-Punkband Descendents ihr neues Album „Hypercaffium Spazzinate“ veröffentlicht. Nun präsentiert die Band rund um Bandkopf und Kultfigur Milo Aukerman ein Video zum Song „Without Love“, in dem sie ihren Fans einen Einblick hinter den Kulissen geben und ihren Touralltag zeigen.

Aufmerksame Vertreter der Szene wird zu Beginn des Videos gleich ein bekanntes Gesicht auffallen: Von Lagwagon- Frontmann Joey Cape gibt es ein High-Five. Cape ist außerdem als Solokünstler unterwegs und ist im September auch hierzulande auf Tour. Auf dieser Tour gibt er Singer/Songwritern die Gelegenheit, sich mit ihm live auf der Bühne zu präsentieren und Aufnahmen in seinem Studio in San Francisco für sein Label One Week Records zu gewinnen.



Im neuen Descendents-Clip nimmt die Band die Zuschauer mit auf Tour. So sind in dem Video Live-Mitschnitte, aber auch Szenen hinter der Bühne und Animationen im bekannten Descendents-Stil zu sehen. Ein weiteres bekanntes Gesicht ist beispielsweise das von Fat Mike, dem NOFX-Frontmann und Fat Wreck Chords Chef, gegen den ein Badminton-Match gespielt wird.



Die Produktion des Videos übernahm Kay Otto von Clipper Filmproduktion. Gedreht wurde für die Performance-Szenen in einem Equipment Rental in der deutschen Stadt Kassel. "Die Fahrt dorthin ist eine meiner liebsten Erinnerungen", so Kay Otto. "Ein Roadtrip in meinem VW Touran mit meiner Lieblingsband über diverse Umleitungen wegen gesperrter Strassen durch die Provinz. Dazu nerdiger Smalltalk über Kaffee, Fürze von Milo und vier Leute, denen man anmerkt, dass sie über all die Jahre Freunde geblieben sind und immer noch einfach nur miteinander Musik machen wollen."



Mit „Hypercaffium Spazzinate“ veröffentlichten Milo und Co. ihr zehntes Album. Vorgänger „Cool To Be You“ erschien vor mittlerweile rund 13 Jahren. Die Descendents haben sich 1978 in Kalifornien gegründet und gelten als eine der einflussreichsten Bands ihres Genre.