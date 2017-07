Max Richard Leßmann - seinen Zeichens Sänger der Indie-Rock-Band Vierkanttretlager - veröffentlicht morgen sein erstes Soloalbum "Liebe in Zeiten der Follower".

Liebe in Zeiten der Follower

Max Richard Leßmann präsentiert Debütalbum

20. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Ingo Petramer

Max Richard Leßmann ist vielen sicherlich als Frontmann der Husumer Indie-Rock-Band Vierkanttretlager bekannt. Nun ist der Künstler allerdings auch solo aktiv und präsentiert am morgigen Freitag sein Debütalbum „Liebe in Zeiten der Follower“.

Als Texter schrieb Leßmann in seinem bisherigen Schaffen nicht nur für seine eigene Band, sondern auch für Größen wie Casper, Prinz Pi und Madsen. Bei einer Session mit Sebastian Madsen fiel ihm schließlich ein alter Liebesbrief in die Hände. Diesen hat er Ende 2012 für seine Freundin geschrieben. Den Abschluss bildete ein Gedicht namens „Ich wünschte“. Und genau dieses Gedicht war der Beginn seines Soloalbums.



Sebastian Madsen lieferte die dazugehörige Melodie und so trafen sich er und Max Richard Leßmann regelmäßiger, um Songs zu schreiben. Schließlich stieß Sebastians Bruder Johannes dazu und knapp drei Monate später begannen die Aufnahmen im hauseigenen Studio der Familie Madsen.



Insgesamt zwölf Songs haben es auf das Album geschafft. Als „irgendwo zwischen Big Band und Beatles, zwischen Udo Jürgens, Charles Aznavour und Element Of Crime“ wird es in der Pressemitteilung beschrieben. Leßmann singt über Nähe und Distanz, verbrennt Geld im „Lavendelfeld", vertont schönste Liebesgedichte genauso wie Kneipenlieder und resümiert über all die selbstauferlegten Zwänge unserer Zeit, dass man außer „Küssen“ gar nichts müsse, heißt es weiter. „Ich wünschte“ ist übrigens als zweiter Song auf „Liebe in Zeiten der Follower“ vertreten.



Mit „Keine Langeweile“ wurde bereits ein erster Vorbote präsentiert. Der Link ist unten im Infokasten zu finden.