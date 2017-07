Itchy spielen am 26. Juli vor ihrer Show mit Bad Religion im Capitol einen Instore-Gig bei 25music auf der Lister Meile in Hannover.

Nach der Show ist vor der Show

Itchy spielen Instore-Gig bei 25music

19. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Ilkay Karakurt

Am 26. Juli wird die Punkrock Band Itchy als Vorband der legendären US-Punkrocker Bad Religion im Capitol Hannover spielen. Vor der Show wird das Trio ein kostenloses Instore-Konzert im Plattenladen 25music an der Lister Meile spielen, um ihr neues Album „All We Know“ im Rahmen eines kurzen Akustik-Konzerts vorzustellen.

Erst vor kurzem haben Itchy ihren Namen gekürzt und das Poopzkid gestrichen. Gleichzeitig wurde ein neuer Song namens „Nothing“ präsentiert und das neue Album „All We Know“ angekündigt. Dies erscheint am kommenden Freitag.



„All We Know“ ist das mittlerweile siebte Album des Trios. Die Band ist bereits seit 15 Jahren gemeinsam unterwegs und hat über 900 Shows in 20 Ländern bestritten. Nachdem Itchy neben dem Auftritt als Special Guest auf der Bad Religion Show in Hannover sowie auf einigen Festivals gespielt haben, wird die Band im November und Dezember auf Headliner-Tour gehen, um ihr neues Album in vollen Zügen live zu präsentieren.



Der Eintritt zum Konzert bei 25music ist kostenlos. Es wird darauf hingewiesen, frühzeitig zu erscheinen, da die Kapazität im Shop begrenzt ist. Zuletzt haben Itchy ein Video zu ihrer neuen Single „Fall Apart“ veröffentlicht (Link siehe Infokasten).